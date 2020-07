Muriel, incidente in piscina: salta Atalanta-Brescia (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA - incidente per Luis Muriel . L'attaccante dell' Atalanta è stato ricoverato in una clinica di Bergamo dopo una caduta accidentale: avrebbe riportato un trauma cranico a seguito di una caduta ... Leggi su corrieredellosport

Muriel incidente Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Muriel incidente