Muriel, caduta e ricovero per trauma cranico (Di martedì 14 luglio 2020) Preoccupazione per Luis Muriel, capocannoniere stagionale dell'Atalanta con 17 gol. Il colombiano, 29 anni, a seguito di una caduta ha rimediato un trauma cranico con ferita lacero-contusa: immediato ... Leggi su gazzetta

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Paura per #Muriel ?? Il colombiano, a seguito di una caduta accidentale, ha rimediato un traum… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Attimi di paura per Muriel: è ricoverato in ospedale dopo essersi procurato una ferita alla testa in… - sportli26181512 : Paura per Muriel: caduta e ricovero per trauma cranico: Paura per Muriel: caduta e ricovero per trauma cranico Disa… - siamo_la_Roma : ?? Brutto spavento per l'#Atalanta ?? #Muriel cade e si procura una ferita alla testa ? Quasi sicuro il forfait nella… - Filo2385Filippo : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? Paura per #Muriel ?? Il colombiano, a seguito di una caduta accidentale, ha rimediato un trauma cran… -

Ultime Notizie dalla rete : Muriel caduta Atalanta, paura per Muriel: caduta e trauma cranico, è ricoverato Calciomercato.com Atalanta, Muriel ricoverato d’urgenza in ospedale: paura in casa Dea

Paura per l’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel: è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di una brutta caduta. Ecco cosa sta succedendo a Bergamo. Sono ore di tensione per l’Atalanta, squadr ...

Ultime Atalanta, ricoverato Muriel: trauma cranico dopo una caduta

L’Atalanta sta attraversando un grandissimo momento di forma, ma poche ore fa è arrivata una pessima notizia extracampo, e riguarda Luis Muriel. Il calciatore colombiano ha infatti subito un brutto tr ...

Paura per l’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel: è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di una brutta caduta. Ecco cosa sta succedendo a Bergamo. Sono ore di tensione per l’Atalanta, squadr ...L’Atalanta sta attraversando un grandissimo momento di forma, ma poche ore fa è arrivata una pessima notizia extracampo, e riguarda Luis Muriel. Il calciatore colombiano ha infatti subito un brutto tr ...