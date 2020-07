Muriel, caduta accidentale e trauma cranico: le condizioni dell’attaccante (Di martedì 14 luglio 2020) Paura per Luis Muriel, protagonista di uno sfortunato incidente domestico. Il colombiano è caduto dalle scale, riportando un trauma cranico Incidente domestico per Luis Muriel, che è caduto accidentalmente, riportando alcune ferite e un trauma cranico. L’attaccante dell’Atalanta, come spiega Bergamo e Sport, è caduto forse dalle scale ed è stato subito trasportato in una clinica della città. L’attaccante colombiano, oltre ad un trauma cranico, ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa. È ora ricoverato nella clinica, dove le sue condizioni sono monitorate di continuo. Registrati su Super6 e gioca ora gratis Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

