Movimento 5 stelle Giugliano, Pennacchio: “Palma e Pezzella facciano passo indietro” (Di martedì 14 luglio 2020) Giugliano. E’ Antonio Pennacchio il primo candidato di Giugliano al consiglio regionale della Campania. Pennacchio è nella lista del Movimento 5 stelle dopo aver superato le regionarie. Il candidato è intervenuto nel corso della trasmissione Campania oggi, in onda su Teleclubitalia alle 13 e alle 18 dal lunedì al venerdì. Pennacchio, oltre ad annunciare che … L'articolo Movimento 5 stelle Giugliano, Pennacchio: “Palma e Pezzella facciano passo indietro” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Roma, 14 luglio 2020 - E' attesa per oggi la decisione sulla possibile revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Il dossier sarà infatti al centro di un Consiglio dei ministri (slittato dal ...CROTONE – Andrea Correggia, candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle, nel portare avanti il disegno di rinnovamento culturale della città, affronta la tematica dello sport come veicolo di crescita cul ...