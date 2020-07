Mourinho sul Manchester City: “Decisione vergognosa da parte del Tas” (Di martedì 14 luglio 2020) L’annullamento della squalifica di due anni dalle coppe europee da parte del Tas in merito alla questione del financial fair play tra Manchester City e Uefa ha scaturito numerose reazioni all’interno del mondo del calcio europeo. Alza la voce anche il tecnico del Tottenham, Jose Mourinho, che in conferenza stampa non le ha mandate a dire mostrando tutto il suo dissenso: “È una decisione vergognosa perché se il City non è colpevole non viene sanzionato con 10 milioni di euro – ha spiegato l’allenatore degli Spurs -. Se non sei colpevole non dovresti avere una multa. Se sono colpevoli anche la decisione è vergognosa e dovresti essere bandito dalla competizione. Non so se il Manchester ... Leggi su sportface

L’annullamento della squalifica di due anni dalle coppe europee da parte del Tas in merito alla questione del financial fair play tra Manchester City e Uefa ha scaturito numerose reazioni all’interno ...

