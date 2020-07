Mourinho sul Manchester City ammesso alla Champions: “La sentenza del Tas vergognosa. Un innocente non ha nulla da pagare…” (Di martedì 14 luglio 2020) Duro attacco di Jose Mourinho alla sentenza del Tas che ha cancellato la squalifica di due anni al Manchester City per violazione del fair play finanziario. “E’ una decisione vergognosa. Se non sei colpevole, non devi essere punito. Altrimenti, se sei colpevole, dovresti essere bandito. Quindi è una decisione vergognosa. Un disastro”, ha dichiarato il tecnico del Tottenham. “Non sto dicendo che il City sia colpevole. Sto dicendo che un innocente non ha nulla da pagare…”, ha ribadito Mourinho, riferendosi al fatto che il club di proprietà della famiglia reale di Abu Dhabi non dovrà scontare nessuna squalifica ma dovrà pagare comunque una ... Leggi su ilfattoquotidiano

