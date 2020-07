Mourinho, 'sentenza Tas sul City? Vergognosa' (Di martedì 14 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 14 LUG - "Quella del Tas sul City è una decisione Vergognosa, perché se loro non sono colpevoli allora non si capisce perché siano stati puniti con una multa di dieci milioni di euro". ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : La rabbia di #Mourinho per la sentenza del TAS sul #ManchesterCity - RaiSport : ?? #Mourinho: 'Sentenza #Tas sul #City? Vergognosa' 'Se non sono colpevoli, allora perché una multa di 10 milioni?'… - Ecatetriformis : RT @CalcioPillole: José #Mourinho dice la sua sulla sentenza del TAS che ha graziato il #ManchesterCity: 'È una decisione vergognosa. Perc… - marco_rogerio_ : RT @CalcioFinanza: #Mourinho: «La sentenza del TAS sul #City è la fine del FPF» - Don_Milano1 : RT @DiMarzio: La rabbia di #Mourinho per la sentenza del TAS sul #ManchesterCity -