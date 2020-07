Mourinho: “La sentenza del Tas sul City? Penso sia la fine del Fair Play Finanziario” (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico del Tottenham, Josè Mourinho, ha commentato in conferenza stampa la sentenza del Tas sul Manchester City, che riabilita il club partecipante alla Premier League. Mourinho l’ha definita vergognosa, qualcosa che sancisce la fine del Fair Play Finanziario. Queste le parole del tecnico: “Una vergogna. E’ una decisione vergognosa perché se il City non è colpevole di questo allora non deve essere sanzionato con 10 milioni. Se non sei colpevole non devi avere una multa. Se sono colpevoli la decisione è comunque una vergogna perché dovresti essere escluso da ogni competizione. Non so se il Man City sia colpevole o no, ma in ogni caso è una decisione vergognosa. ... Leggi su ilnapolista

