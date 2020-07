MotoGP, Valentino Rossi: “Che sollievo, si riparte. Pronto per questa nuova stagione” (Di martedì 14 luglio 2020) “Finalmente possiamo goderci di nuovo la MotoGP. Sinceramente, è un grande sollievo per me, perché mi è mancata molto la mia M1 e penso che anche i tifosi saranno molto felici“. Tutta la felicità di Valentino Rossi a pochi giorni dal via del Mondiale 2020 della MotoGP. Il pilota pesarese della Yamaha punta a chiudere nel migliore dei modi questo suo ultimo anno in Yamaha prima di passare (forse) al team Petronas. “Domani inizieremo con le prime sessioni di test a Jerez. I passi che abbiamo fatto a Sepang e Losail durante la pre-stagione sono stati positivi – ha aggiunto Rossi -, ma ormai è passato molto tempo. Dobbiamo ancora organizzarci e lavorare duro domani per iniziare il GP di Spagna con una buona comprensione e un buon ... Leggi su sportface

