Moti di Reggio Calabria, 50° anniversario: dallo scippo del capoluogo alla città metropolitana (Di martedì 14 luglio 2020) Riceviamo da Giuseppe Agliano * e pubblichiamo. La memoria inizia ormai a sbiadire, i reggini però sono ancora sensibili alle emozioni che 50 anni fa riuscì a suscitare la “Rivolta di Reggio Calabria”, tanti ancora ricordano e testimoniano quanto accadde in quel periodo. Risalire alle origini di quella sommossa popolare, guardare cosa sia cambiato dalla realtà di allora è il modo ideale per comprendere i sentimenti e la rabbia di quei giorni. Si tratta di un periodo storico che bisogna considerare come un valore per l’intera nostra comunità, da trasmettere alle generazioni future, come esempio di una dignitosa reazione da parte della città ad un grave torto subito. La Rivolta rappresenta il più vasto moto popolare della storia repubblicana italiana, la prima ... Leggi su secoloditalia

AvvenirediCal : 14 luglio 1970. Cinquant'anni fa iniziava la Rivolta di Reggio ?? La storia, le reazioni odierne e gli appuntamenti:… - SecolodItalia1 : Moti di Reggio Calabria, 50° anniversario: dallo scippo del capoluogo alla città metropolitana… - 4giornatecz : RT @AleDeVirgilio: Si celebra in questi giorni l'istituzione delle Regioni, caratterizzata in Calabria dai moti per Reggio capoluogo. Venti… - CosenzaPost : Unical, domani alle 19 webinar sui moti di Reggio Calabria - AleDeVirgilio : Si celebra in questi giorni l'istituzione delle Regioni, caratterizzata in Calabria dai moti per Reggio capoluogo.… -