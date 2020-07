Mosul è ancora in macerie tre anni dopo la liberazione dai jihadisti (Di martedì 14 luglio 2020) La ricostruzione della città procede nel tentativo di rispettare le norme anticorruzione. Ma la crisi sanitaria e un deficit in aumento continuano a rallentare le procedure. Leggi Leggi su internazionale

Ultime Notizie dalla rete : Mosul ancora

Internazionale

Tre anni dopo la liberazione di Mosul, Ahmed Hamed si è rassegnato ad avere pazienza. Come migliaia di altri iracheni, Ahmed non ha ancora alcuna possibilità di ricostruire la sua casa, distrutta dura ...Al Museo della Guerra di Rovereto è visitabile la mostra fotografica Iraq: una ferita aperta. Giles Duley per Emergency. Nel febbraio 2017 il fotografo inglese Giles Duley ha visitato l’ospedale di Em ...