Mosca nera, scatta l’allarme per l’invasione di questo insetto: “Si è moltiplicato grazie al lockdown per il coronavirus” (Di martedì 14 luglio 2020) Paura a Madrid per l’invasione della Mosca nera. Lo segnalano diversi siti web spagnoli. L’insetto, appartenente alla famiglia Simuliidae, misura tra i 3 e i 6 millimetri, e ha il corpo più simile a quello di una vespa. La puntura è molto fastidiosa, anche se, per come raccontano diversi esperti entomologi, ci si accorge di essere stati punti tempo dopo rispetto al pizzico fatale, perché la Mosca nera quasi non appoggia le zampette sulla pelle all’atto di pungere. Secondo gli esperti la proliferazione di questo insetto nelle aree attorno a Madrid è dovuta alla scarsa manutenzione dei letti dei fiumi durante il lockdown accoppiata al ritorno dell’anticiclone africano che stazione da settimane sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Mosca nera, scatta l’allarme per l’invasione di questo insetto: “Si è moltiplicato grazie al lockdown per il corona… - piobulgaro : ?? ULTIMA ORA - ALLARME INSETTO KILLER IN EUROPA: si è diffuso dopo il lockdown. Attenzione ai sintomi! Ecco tutti… - francobus100 : Mosca nera, invasione in Spagna e paura in Europa: «Diffusa grazie al coronavirus» - Ivic94757448 : @noitre32 @xxxx_naty Non è il virus cinese a portare la mosca nera ma l'incuria delle persone - Ivic94757448 : RT @noitre32: Coronavirus, la pandemia porta la mosca nera: 'Altri morti' a causa dell'insetto -