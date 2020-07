Morto Grant Imahara, conduttore televisivo americano: aveva 49 anni (Di martedì 14 luglio 2020) Si è spento a solamente 49 anni Grant Imahara, conduttore televisivo americano. Lo showman statunitense era noto in Italia per il programma “Mythbuster”. Tragica scomparsa nel mondo di Hollywood, con la morte del conduttore televisivo Grant Imahara. L’attore e showman americano aveva solamente 49 anni ed a riportare la sua morte ci ha pensato il … L'articolo Morto Grant Imahara, conduttore televisivo americano: aveva 49 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

