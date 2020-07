Morte Naya Rivera, lo sceriffo: “Annegata per salvare il figlio” (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo il ritrovamento del cadavere nel Lago Piru, lo sceriffo della contea ha spiegato alla stampa che Naya Rivera è annegata per salvare il figlio. Circa cinque giorni fa il mondo è stato sconvolto dalla notizia della scomparsa della giovane e bella attrice americana Naya Rivera. La star della pluripremiata serie ‘Glee‘ era andata a … L'articolo Morte Naya Rivera, lo sceriffo: “Annegata per salvare il figlio” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

fanpage : Morte Naya Rivera. Un'immagine straziante - giornalettismo : Il figlio di #NayaRivera ha raccontato «che sua mamma lo ha aiutato a risalire a bordo della barca. Poi, però, si è… - _Valealizzi_ : RT @sharmdario: sette anni dopo la morte di Cory, oggi hanno confermato la morte di Naya, mi dispiace così tanto - Michell26617856 : RT @fede_aresu: Lea che non dimentica neanche un anniversario della morte di Cory. Lea che ieri ha dovuto ricordare Cory e Naya nello stes… - teukcracker__ : RT @Daninseries: Parte del cast di Glee sulla riva del lago Piru dove Naya Rivera è scomparsa. Tutto questo nell'anniversario della morte d… -