Morte di Tiziana Cantone, clamorosa svolta. La mamma: “Non fu suicidio, ho le prove” (Di martedì 14 luglio 2020) Potrebbe esserci una clamorosa svolta nelle indagini sul suicidio di Tiziana Cantone, la ragazza napoletana che si era tolta la vita dopo la diffusione, sul web, di video hard che la ritraevano in scene sessuali consumate con il suo fidanzato. “Non fu suicidio”, accusa ora la mamma della ragazza. L’esposto della mamma di Tiziana Cantone La mamma di Tiziana Cantone ha presentato alla Procura di Napoli un esposto con il quale si chiede di verificare la trasparenza della gestione di cellulare e computer della figlia. A darne notizia è il quotidiano “Il Mattino“. L’esposto, firmato dall’avvocato Salvatore ... Leggi su secoloditalia

Una perizia di parte realizzata dalla Emme Team dello studio legale di Chris Newberg in Michigan può riaprire il caso di Tiziana Cantone. Alcuni punti oscuri emergono dall'analisi del cellulare e dell ...

