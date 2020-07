Montefalcone di Val Fortore: fiocco rosa allo SPRAR (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontefalcone di Val Fortore (Bn) – Nella mattinata di Domenica 12 Luglio, presso l’ospedale Fatebenefratelli di Benevento è nata Delight Egbadon, una bellissima bambina di 3 chili e 900 grammi, figlia di Blessing e Gilbert. Un vero e proprio evento storico per la comunità di Montefalcone perché Delight è la prima bambina a venire al mondo, i cui genitori sono ospiti dello SPRAR. Tutta la Comunità di Montefalcone di Val Fortore e la Cooperativa Sociale Ametista – che dal 2018 gestiscono lo SPRAR – sono felici per il lieto evento e colgono l’occasione per elogiare l’esperienza sociale/solidale che vede le famiglie vivere le ... Leggi su anteprima24

