Mohamed Mounir | morto di Covid il giornalista egiziano | l’accusa della figlia

Mohamed Mounir, morto ieri al Cairo all’età di 65 anni, era uno dei decani dei giornalisti egiziani, conosciuto e apprezzato da molti colleghi. Il suo caso ha sconvolto parte dell’opinione pubblica eg ...

Solo un mese fa l’International Presse Institute, una rete di giornalisti e redattori che difendono lavoro, indipendenza e libertà d’informazione aveva denunciato il pericolo corso dai detenuti nelle ...

