'Mio figlio è positivo al Covid': panico al Tribunale, la mamma ha un malore e arriva il 118 (Di martedì 14 luglio 2020) panico a . Subbuglio oggi al Tribunale civile dove un uomo, che stava presenziando insieme alla moglie all'udienza di separazione, ha annunciato pubblicamente che il figlio è positivo al ed è ... Leggi su leggo

stanzaselvaggia : Quindi: mio figlio dice la sua a Salvini, senza che nessuno sappia chi è. La polizia lo costringe a dire nome e cog… - stanzaselvaggia : Qualcuno dell’ordine dei giornalisti, l’organo che vuole proteggere mio figlio da tutta questa morbosità dei media,… - stanzaselvaggia : @AngeloMellone Dai del cretino a mio figlio, ti rispondo, poi il problema è che non sei attrezzato alla gara all’in… - Sorreyy : che poi fa “io non so se un figlio gay lo accetterei, poi sono sicuro che mio figlio sia etero” ma ci rendiamo conto? MA CHE CAZZO NE SAI - davideinno85 : RT @marina101902: Mio figlio guarda la fidanzata in ogni foto con gli occhi dell’amore . Se mi avvicino per abbracciarlo subito dopo lui a… -