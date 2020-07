“Mio figlio è positivo al Coronavirus”: scoppia il caos al Tribunale Civile di Lecce (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Mio figlio è positivo al coronavirus“. È bastata una frase per far scoppiare il caos quest’oggi al Tribunale Civile di Lecce dove un uomo che stava presenziando insieme alla moglie all’udienza di separazione ha rivelato pubblicamente che il figlio è positivo al Covid-19 ed è attualmente ricoverato in Veneto. Appresa la notizia la moglie è svenuta ed è stato necessario l’intervento del 118 mentre la giudice ha trasferito l’udienza in un’aula più sicura. Avviata immediatamente la procedura sanitaria e la ricerca delle persone entrate in contatto con gli individui contagiati, poi la conferma della segreteria regionale del sindacato Confsal Unsa. ... Leggi su sportface

