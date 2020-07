Minori, il vicario del Vescovo contro i fuochi per Santa Trofimena (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiÈ polemica a Minori dopo lo spettacolo di fuochi pirotecnici che è stato effettuato ieri nonostante sia l’arciVescovo che la conferenza dei sindaci avesse deciso diversamente per i festeggiamenti in onore di Santa Trofimena, patrona del centro della costiera amalfitana. In un durissimo intervento il vicario del Vescovo e parroco di RavelloDon Angelo Mansi si dice esterrefatto della scelta nel sapere che ieri sera, in contraddizione con la sobrietà imposta da questo momento pandemico e nel rispetto delle migliaia di vittime del virus, nonché per le tante famiglie che, per mancanza di lavoro, stentano a mettere quotidianamente il pane sulla tavola. Il vicario ha ricordato ... Leggi su anteprima24

