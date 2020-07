Milik e Umtiti potrebbero fare al caso della Roma (e soprattutto di Fonseca) ? (Di martedì 14 luglio 2020) Con la fine del campionato che si avvicina le voci di mercato stanno prendendo ancora più forma. soprattutto per quelle squadre che si apprestano ad attuare una specie di rivoluzione della rosa: e tra queste non può non esserci la Roma, ormai avvezza al trading spinto di calciatori alla ricerca delle famigerate plusvalenze (nonostante un Fair play finanziario che si è rivelato una farsa, come ufficializzato dal TAS sulla sentenza pro Manchester City). Saranno tanti i calciatori che... Leggi su 90min

