Milano Fashion Week (digitale), il calendario delle sfilate (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo la prima Paris Fashion Week dedicata alla Haute Couture in versione digitale, seguita dalle sfilate maschili nelle stesse modalità, oggi viene inaugurata anche la primissima Milano Fashion Week in cui le presentazioni delle collezioni per la prossima Primavera/Estate 2021 saranno esclusivamente virtuali. Fatta eccezione per due soli eventi fisici: quello di Etro e di Dolce & Gabbana. Durante la conferenza stampa di questa mattina, avvenuta via streaming, il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana ha presentato il calendario ufficiale, inaugurato dalle parole di sostegno di Giuseppe Sala. Leggi su vanityfair

ModaCorriere : Milano Digital Fashion Week, il via con il sindaco Sala: «La moda è fondamentale» - IOdonna : Al via la Milano Digital Fashion Week: come e dove vederla online - Petali_Preziosi : vieni a trovarmi nei miei negozi online #fashion #addict #style #sapevatelo #milano #shop July 14, 2020 at 01:00PM - wayvmusic : pensando a chanyeol e irene a milano per la fashion week se non fosse stato per il covid.. . - Glitteringwoman : Martino Midali | FASHION FACTORY HUB, polo dell’omonimo stilista, accoglie Il Duomo all’Ortica, progetto d'arte di… -