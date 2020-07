Milan, ricordi Robinson? “Il mio trasferimento in rossonero è saltato per colpa della caffeina” (Di martedì 14 luglio 2020) Ricordate Antonee Robinson? Il terzino sinistro del Wigan è stato ad un passo dal Milan nello scorso mercato invernale, ma poi il trasferimento saltò. A svelarne i motivi è stato il diretto interessato nel podcast “Can I Get A Picture” di Sol Lovemore: “È stata un’esperienza pazzesca, a partire dal volo che mi ha portato a Milano. Sono partito da Manchester alle 6 di mattina, quando sono arrivato in Italia sono stato accolto da TV e giornalisti che volevano fotografarmi. Mi veniva da ridere al pensiero che stessero facendo tutto questo per me. Arrivato all’ospedale ho iniziato i primi test, e mentre mi facevano controlli al ginocchio e alla schiena dentro di me pensavo ‘Vi prego, ditemi che è tutto ok e non c’è nessun infortunio ... Leggi su calcioweb.eu

Juraj Kucka sarà costretto a saltare Milan-Parma di domani sera a causa di un problema fisico. Ad annunciarlo è stato D’Aversa in conferenza stampa Juraj Kucka non ci sarà. Il centrocampista slovacco ...

Virginia Mori firma il manifesto “Nouvelle Vague” di Pesaro 2020

Pesaro/Roma, 14 luglio 2020 – La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema compie 55 anni e per la sua 56esima edizione, diretta da Pedro Armocida, a Pesaro dal 22 al 29 agosto 2020, sta preparando un pr ...

