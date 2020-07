Milan, Pioli su Ibrahimovic: «Domani deciderò se farlo giocare dal 1’» (Di martedì 14 luglio 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Ibrahimovic Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma. Tra gli argomenti toccati, anche le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. «L’infortunio che ha avuto durante la ripresa gli ha tolto un po’ di condizione e giocare ogni tre giorni non l’aiuta. Sulla base dell’allenamento di stasera e di Domani mattina deciderò se schierarlo dal primo minuto o no. E’ motivato e sereno per finire al meglio questo campionato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

