Milan Parma, i convocati di D’Aversa: c’è Cornelius, out Kucka (Di martedì 14 luglio 2020) Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Milan L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di domani contro il Milan. Presente Cornelius, dopo i problemi fisici. Out Kucka e Scozzarella. Portieri: Colombi, Radu, Sepe.Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini.Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kulusevski, Kurtic.Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Inglese, Karamoh, Sprocati, Siligardi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

