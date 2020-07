Milan-Parma, D’Aversa convoca 24 giocatori per San Siro (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo aver concluso la seduta di allenamento a porte chiuse al Centro Sportivo di Collecchio, Roberto D’Aversa si proietta verso la sfida di domani a San Siro contro il Milan. Il tecnico del Parma ha convocato 24 giocatori per il match in programma al Meazza alle 19:30. Nella lista ci sono i portieri Colombi, Radu e Sepe; i difensori Bruno Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella e Regini; i centrocampisti Barilla’, Brugman, Grassi, Hernani, Kulusevski, Kurtic; gli attaccanti Caprari, Cornelius, Gervinho, Inglese, Karamoh, Sprocati e Siligardi. Leggi su sportface

