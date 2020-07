Milan-Parma (15 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 14 luglio 2020) Rossoneri a caccia della Roma, che battendo il Brescia si è riportata a più quattro dopo il pareggio del Milan sul campo del Napoli, ma che devono anche guardarsi le spalle dal Sassuolo che adesso è a meno quattro e può coltivare sogni di Europa League. Il Parma ha vissuto una settimana difficile, con il … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

acmilan : Be a star of #MilanParma, send in your Rossonero moves ????? - AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Lele070814 : RT @Nicol35807036: ???1998-99 Milan-Parma 2-1 39 Balbo 59 Maldini 72 Ganz La Lazio perse il derby e a sei giornate dalla fine era La… - infoitsport : Serie A, le quote: derby Atalanta-Brescia senza storia, il Napoli vince a Bologna. Milan ok col Parma -