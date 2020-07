Milan, idea Roca per il centrocampo: l’Espanyol lo valuta 15 milioni (Di martedì 14 luglio 2020) Il Milan si fionda su Marc Roca. Per il centRocampo il ds Massara sta cercando di arrivare al centRocampista di stazza e di buon piede di proprietà dell’Espanyol, retrocesso però in Liga2 e dunque con la necessità di vendere i pezzi pregiati a prezzo di saldo. Il mediano spagnolo potrebbe muoversi e lasciare la Catalogna, i rossoneri ci provano e potrebbero sborsare una cifra superiore ai dieci milioni: il valore di mercato sembrerebbe assestarsi intorno ai quindici, le parti stanno cercando di chiudere al più presto. Leggi su sportface

EM1998_ : RT @sportface2016: #Milan, si pensa a #Roca dell'Espanyol per il centrocampo - sportface2016 : #Milan, si pensa a #Roca dell'Espanyol per il centrocampo - dello__98 : @milan_corner No ma l'idea di prendere uno più giovane e vendibile alla stessa quota ci stava. Però si, viste comun… - ElMajico_ : @YvanGoSlow24 @_enzenz siete a -8 dalla peggior Juve degli ultimi anni e siete partiti con l'idea di giocarvi lo sc… - MazzaferroRocco : @er_pasca @capuanogio Bene, allora quale errore EVIDENTE ha visto il var Juve Toro e Milan Juve, al punto da richia… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan idea Calciomercato Milan, idea Florenzi: concorrenza tutta italiana MilanLive.it Milan, idea Roca per il centrocampo: l’Espanyol lo valuta 15 milioni

Il Milan si fionda su Marc Roca. Per il centrocampo il ds Massara sta cercando di arrivare al centrocampista di stazza e di buon piede di proprietà dell’Espanyol, retrocesso però in Liga2 e dunque con ...

Inter, sfida al Paris Saint-Germain per Martial: Skriniar come contropartita?

Antonio Conte ha esplicitato più volte, nel corso di interviste post-partite e conferenze stampa, una certa insoddisfazione in merito alla mancata completezza della rosa dell’Inter, lacunosa in più re ...

Il Milan si fionda su Marc Roca. Per il centrocampo il ds Massara sta cercando di arrivare al centrocampista di stazza e di buon piede di proprietà dell’Espanyol, retrocesso però in Liga2 e dunque con ...Antonio Conte ha esplicitato più volte, nel corso di interviste post-partite e conferenze stampa, una certa insoddisfazione in merito alla mancata completezza della rosa dell’Inter, lacunosa in più re ...