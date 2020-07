Milan, caccia al 'Theo Hernandez della fascia destra': occhi puntati sulla Liga spagnola (Di martedì 14 luglio 2020) Il Milan ha vinto la 'scommessa' Theo Hernandez. Il laterale ex Real Madrid è diventato il padrone indiscusso della fascia mancina e ha conquistato tutti, diventando anche uno dei difensori più prolifici del nostro campionato e dell'intero continente. Theo Hernandez non ha rivali sulla sinistra. A destra si sono alternati Calabria e Conti. Ora l'ex Atalanta sembra aver trovato maggiore continuità di rendimento e per il futuro il Milan ha già preso Kalulu dal Lione. Valencia CF v Real Betis... Leggi su 90min

E’ caccia ai rinforzi difensivi ... Per il ruolo di terzino destro, piace Davide Calabria (23) del Milan, che però spera di avere un ruolo nel nuovo corso rossonero. E’ abbordabile De Silvestri (32) ...

IL FLASH - Rosa Petrazzuolo: "Il Napoli a caccia di gol semplici"

NAPOLI - Della partita pareggiata dal Napoli al San Paolo contro il Milan resta impressa l'esultanza "a testa alta" di Mertens con Insigne e Callejon al gol segnato da Dries. E' evidente che la squadr ...

