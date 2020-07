Mikel Arteta: “Il Manchester City merita di essere in Champions League, è tutto trasparente” (Di martedì 14 luglio 2020) Se Mourinho non si mette problemi a sganciare bombe contro Tas e Manchester City c’è chi dall’altra parte di Londra, sponda Arsenal, mostra tutto un altro pensiero. È il caso di Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, che in conferenza stampa si è allineato alla decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport in merito all’annullamento della squalifica del City per due anni dalle coppe europee. “Non c’è dubbio su cosa sia successo – ha spiegato Arteta -. meritano assolutamente di essere in Champions League perché ciò che hanno fatto in campo è indiscutibile e chi controlla certe questioni ha deciso che non era stato commesso ... Leggi su sportface

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 27: Nicolas Pepe of Arsenal in action during the UEFA Europa League round of 32 second leg match between Arsenal FC and Olympiacos FC at Emirates Stadium on February 27, 202 ...

La stampa inglese parla di un futuro non più certo all’Arsenal per il talentuoso Dani Ceballos, che piace da tempo al Milan. Lo scorso anno il Milan di questi tempi aveva un obiettivo fisso per rinfor ...

