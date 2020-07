Mihajlovic è sempre lui, l’amico della tigre Arkan. La leucemia ha cambiato il racconto degli altri (Di martedì 14 luglio 2020) C’è un sacco di gente che nasconde le proprie malattie. altri si nascondono dietro i malanni. Perché diventano un pregiudizio, un’arma o uno scudo. Sinisa Mihajlovic ha smesso di essere Sinisa Mihajlovic nel momento stesso in cui è andato in conferenza stampa per annunciare che aveva la leucemia. Pur restando incontestabilmente lui, ha messo una barriera, una patina traslucida tra se stesso e il racconto che se ne fa. Per dirla più frettolosamente: Mihajlovic è diventato buono, cattivo ma buono. L’uomo con la coppola e il ciondolo in bella vista – con quel look da allenatore di pugili un po’ suonato, un Mickey di Rocky Balboa – che Gattuso potrà salutare concedendogli il gomito domani sera, è in ... Leggi su ilnapolista

