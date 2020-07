Migranti, Musumeci “Quarantena in nave e aree speciali nei porti” (Di mercoledì 15 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – I Migranti che raggiungeranno le costesiciliane con mezzi di soccorso delle Ong dovrannoobbligatoriamente essere sottoposti a visita medica per accertarne le condizioni di salute ed eventuali sintomatologie legate al Covid-19 e saranno posti in quarantena sulla nave di arrivo (o su apposite “navi quarantena”) per almeno 14 giorni. E’ quanto stabilisce una nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci che istituisce misure di contrasto al contagio da coronavirus anche in relazione agli sbarchi di Migranti lungo le coste dell’Isola.In particolare, per i soggetti sintomatici sarà eseguito un tampone, mentre per quelli non sintomatici un semplice test sierologico. Coloro i quali risulteranno positivi al test sierologico dovranno ... Leggi su ildenaro

RaiNews : Il governatore siciliano Musumeci chiede lo stato di emergenza #migranti #Lampedusa - Notiziedi_it : Migranti, Musumeci “Quarantena in nave e aree speciali nei porti” - TwittIt79840933 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Sbarcano migranti infetti, Musumeci chiude i porti?????? - messina_oggi : (Musumeci firma: 'Migranti solo sulle navi quarantena') - - Mattia_Lz : RT @valy_s: #immigrazione #COVID?19 #Sicilia Nuova ordinanza di #Musumeci : i migranti in arrivo con imbarcazioni di grandi dimensioni (ON… -