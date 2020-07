Migranti, arrivano oggi al Celio i 13 bengalesi di Roccella Jonica. Pronti gli ospedali militari (Di martedì 14 luglio 2020) Migranti positivi, prime mosse del governo. Continua ad essere rivolta «la massima attenzione per la tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini in particolare in quelle regioni, come la... Leggi su ilmessaggero

Migranti, assalto a Lampedusa: dieci sbarchi in 24 ore. Arrivano in 570, l'hotspot pieno non può ospitarli per la q… Allarme contagi per gli sbarchi fantasma: migranti arrivano e spariscono

Ultime Notizie dalla rete : Migranti arrivano Migranti, arrivano oggi al Celio i 13 contagiati bengalesi di Roccella Ionica. Pronti gli ospedali militari Il Messaggero La fotografia fake su Lampedusa come Coviland

Una foto che ritrae centinaia di migranti accompagnata dalla didascalia ... Molte imbarcazioni arrivano autonomamente dalla Tunisia e bisogna considerare che al momento i rimpatri sono bloccati ...

Fontanini a Lamorgese per i migranti: "Rischi di contagio, confini da potenziare"

Più controlli ai confini, anche in ragione del rischio pandemia. Sono questi gli estremi della missiva che il primo cittadino udinese, Pietro Fontanini (dopo gli annunci dei giorni scorsi), ha indiriz ...

