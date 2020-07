Michelle Hunziker adesso viene a galla il suo segreto (Di martedì 14 luglio 2020) Emerge dalle acque come una sirena, Michelle Hunziker. Ma, con i primi bagni dell’estate, viene a galla anche il suo segreto. Il bikini è quello di sempre, eppure stavolta sembra non riuscire a contenere il generoso décolleté. Se a Striscia la notizia la conduttrice si diverte a smascherare i “fatti e rifatti” del mondo dello spettacolo, mostrando le immagini di come erano prima e di come sono diventati dopo, ora tocca a lei sottoporsi al simpatico giochino. «Vedo un seno sicuramente migliorato», dice a Nuovo Giacomo Urtis, il chirurgo estetico dei vip. «Era molto bello prima e lo è rimasto anche dopo. Nonostante diverse gravidanze, non si intravedono smagliature o anomalie tipiche di chi ha partorito. Mi sembra una taglia adatta alla sua ... Leggi su aciclico

bubinoblog : MICHELLE HUNZIKER: ALL TOGETHER NOW TORNERÀ SU CANALE 5 CON LA TERZA EDIZIONE - celebs_of_world : #michellehunziker MICHELLE HUNZIKER in Bikini in Milano Marittima 07/04/2020 - Notiziedi_it : Michelle Hunziker in attesa del quarto figlio? Ecco le novità… - picchiudrittu : @napoli9093 me sembri Michelle hunziker - Michele_e_ : RT @simofons: Ogni tanto mi chiedo quale fortunata combinazione di fattori abbia impedito ad Antonio Ricci di dare vita a un preserale in c… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Michelle Hunziker, modella al mare DiLei All Together Now - La Supersfida: la puntata speciale in diretta dalle ore 21:20

Questa sera, martedì 14 luglio 2020, in prima serata su Canale 5, andrà in onda All Together Now - La Supersfida, appuntamento speciale del game show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, condott ...

Michelle Hunziker, quel bacio fa impazzire i fan: social in tilt

Michelle Hunziker si prende ancora una volta la scena sui social network. Le foto della showgirl sono a dir poco da capogiro. Michelle Hunziker è tornata a essere sempre più protagonista. La svizzera ...

Questa sera, martedì 14 luglio 2020, in prima serata su Canale 5, andrà in onda All Together Now - La Supersfida, appuntamento speciale del game show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, condott ...Michelle Hunziker si prende ancora una volta la scena sui social network. Le foto della showgirl sono a dir poco da capogiro. Michelle Hunziker è tornata a essere sempre più protagonista. La svizzera ...