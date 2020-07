Michele Buoninconti, la difesa chiede accesso agli indumenti personali di Elena Ceste (Di martedì 14 luglio 2020) Caso Elena Ceste, il nuovo pool difensivo di Michele Buoninconti muove nuovi passi verso il suo obiettivo: ottenere la revisione del processo al fine di scagionare il vigile del fuoco condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione per il delitto della moglie. Sebbene la Falco investigazioni, incaricata di svolgere le indagini difensive, non abbia trovato tracce di Elena Ceste durante i sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi nel canale di scolo del Rio Mersa, dove furono rinvenuti i resti della donna, la sua attività investigativa va avanti, come annunciato qualche settimana fa. UrbanPost è in grado di anticipare il contenuto del comunicato stampa che il pool di Michele Buoninconti divulgherà a breve. Lo scopo è rendere ... Leggi su urbanpost

