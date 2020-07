Meteo TORINO: cenni di instabilità, acquazzoni anche nel weekend (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Meteo su TORINO si presenterà incerto fin da mercoledì, con alternanza di sole a nubi anche compatte. Un fronte più organizzato potrà portare qualche pioggia o temporale venerdì, con scenario instabile anche nel fine settimana. Mercoledì 15: nubi sparse. Temperatura da 16°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 3 Km/h, raffiche 18 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Giovedì 16: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Est 3 Km/h, raffiche 16 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Venerdì 17: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Stima Pioggia 3 mm. Temperatura da 19°C a 30°C. Pressione ... Leggi su meteogiornale

