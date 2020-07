Meteo Roma: previsioni per mercoledì 15 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Meteo Roma: previsioni per mercoledì 15 luglio Nubi irregolari nel corso delle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata non si escludono piogge localizzate. Temperature comprese tra +18°C e +30°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 15 luglio Tempo generalmente asciutto al mattino con nuvolosità irregolare su tutto il territorio; temporali diffusi al pomeriggio sulle zone interne centro-meridionali. In serata le piogge si estenderanno su gran parte della regione. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 15 luglio Al Nord: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con locali piogge su Alpi e Liguria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora ... Leggi su romadailynews

romadailynews : #Meteo Roma: previsioni per mercoledì 15 luglio: Meteo Roma: previsioni per mercoledì 15… - quartomiglio : BEL TEMPO fino al WEEKEND, con TEMPORALI POMERIDIANI - CinqueNews : ++ METEO ROMA, CAMBIA TUTTO: TEMPORALI IN ARRIVO E CALO DELLE TEMPERATURE ++ - affariroma : #Meteo Roma 15 luglio: nuvole e caldo di giorno, di sera è meglio una felpa - - Affaritaliani : Meteo Roma 15 luglio: nuvole e caldo di giorno, di sera è meglio una felpa -