Meteo ROMA: in prevalenza soleggiato, CALDO senza eccessi (Di martedì 14 luglio 2020) Il Meteo su ROMA si manterrà stabile sino almeno a venerdì, con temperature prossime alle medie del periodo e su valori massimi attorno ai 30 gradi. Martedì 14: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Mercoledì 15: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 17°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 3500 metri. Giovedì 16: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa ... Leggi su meteogiornale

MeteoNonnaRoma : Domani venghino le #nuvole, a nonna! Fidate de me, me dòle 'a testa! #meteo #roma - tincho_ps88 : RT @Roma: Cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Temperature attese: 20°/30°C. Ecco le previsioni #meteo per domani: https://t… - Roma : Cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Temperature attese: 20°/30°C. Ecco le previsioni #meteo per dom… - zazoomblog : Meteo Roma del 13-07-2020 ore 19:15 - #Meteo #13-07-2020 #19:15 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 13-07-2020 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo ROMA Meteo ROMA: oggi e domani sereno, Giovedì 16 poco nuvoloso iL Meteo Meteo ROMA: in prevalenza soleggiato, CALDO senza eccessi

Il meteo su Roma si manterrà stabile sino almeno a venerdì, con temperature prossime alle medie del periodo e su valori massimi attorno ai 30 gradi. Martedì 14: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temper ...

“Il soffio del tempo”, mostra di Contestabile e Masini a L’Aquila

Il 30 luglio alle 18.30 al One Galley inaugura la mostra curata da Romina Guidelli. Sarà aperta fino al 29 agosto dal martedì al sabato, ingresso gratuito L’AQUILA – Sotto i migliori auspici e dopo un ...

Il meteo su Roma si manterrà stabile sino almeno a venerdì, con temperature prossime alle medie del periodo e su valori massimi attorno ai 30 gradi. Martedì 14: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temper ...Il 30 luglio alle 18.30 al One Galley inaugura la mostra curata da Romina Guidelli. Sarà aperta fino al 29 agosto dal martedì al sabato, ingresso gratuito L’AQUILA – Sotto i migliori auspici e dopo un ...