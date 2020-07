Meteo Parma domani mercoledì 15 luglio: poco nuvoloso (Di martedì 14 luglio 2020) Previsioni Meteo Parma di domani mercoledì 15 luglio: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento con Meteo Prato e provincia di domani mercoledì 15 luglio. Rimani connesso su Meteoweek Clicca qui Meteo martedì 14 luglio a Parma Clicca qui Meteo Italia martedì 14 luglio Il Meteo a Parma e le temperature A Parma domani mercoledì 15 luglio … L'articolo Meteo Parma domani mercoledì 15 luglio: poco ... Leggi su meteoweek

Perladelsud : RT @AllertaMeteoRER: ??#InfometeoER fronte di #temporali interessa la provincia di #Piacenza, in spostamento verso la provincia di #Parma,… - LaMiki72 : RT @AllertaMeteoRER: ??#InfometeoER intensificazione di #temporali provincia di #Parma e sviluppo di cella di temporali su pianura #ReggioE… - Ossmeteobargone : RT @AllertaMeteoRER: ??#InfometeoER intensificazione di #temporali provincia di #Parma e sviluppo di cella di temporali su pianura #ReggioE… - Vivodisogniebas : RT @AllertaMeteoRER: ??#InfometeoER intensificazione di #temporali provincia di #Parma e sviluppo di cella di temporali su pianura #ReggioE… - Iw1prt_Alberto : RT @AllertaMeteoRER: ??#InfometeoER fronte di #temporali interessa la provincia di #Piacenza, in spostamento verso la provincia di #Parma,… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Parma

3bmeteo

Aggiornamento previsioni meteo Parma, lunedì, 13 luglio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la ...Stando ai dati del Ministero della Salute, oggi calano i contagi, ma aumentano i decessi: 169 nuovi casi, contro i 234 di ieri, e 13 morti, di cui 9 in Lombardia. Gli altri decessi si sono verificati ...