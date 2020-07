Meteo MILANO: tra SOLE e NUBI, estate un po' sottotono (Di martedì 14 luglio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà SOLE ma anche NUBI a tratti compatte nelle ore pomeridiane e serali. Le temperature saliranno a metà settimana, poi caleranno venerdì per il transito di un fronte con qualche rovescio. Martedì 14: NUBI sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 26°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 6 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Mercoledì 15: poco nuvoloso. Temperatura da 18°C a 28°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Est 4 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Giovedì 16: poco nuvoloso. Temperatura da 18°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da ... Leggi su meteogiornale

