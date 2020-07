METEO 7 Giorni: estate in stand-by, raffica di TEMPORALI sino al weekend (Di martedì 14 luglio 2020) METEO sino AL 20 LUGLIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Non c’è pace per l’Italia, che attende un nuovo peggioramento dettato da correnti in discesa dal Nord Europa. L’estate si manterrà su toni piuttosto dimessi, con l’anticiclone che arretrerà ad ovest lasciando la porta ancora più spalancata per un fronte instabile che sarà capace di coinvolgere un’ampia parte d’Italia. Già da mercoledì si manifesterà il nuovo deterioramento delle condizioni METEO, con l’accentuazione dell’instabilità al Centro-Nord e precipitazioni che privilegeranno soprattutto le aree di montagna e le pianure limitrofe. Qualche temporale si muoverà anche sui mari più a sud, raggiungendo il Tirreno Meridionale. Dopo ... Leggi su meteogiornale

