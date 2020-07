Mes, la risoluzione di +Europa: “Risorse subito, consentire il voto del Parlamento” (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – “Mes subito”. Lo chiede +Europa in una risoluzione presentata alla Camera e al Senato in vista del Consiglio europeo straordinario di venerdì e sabato a Bruxelles a cui parteciperà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per discutere del piano per la ripresa in risposta alla crisi Covid-19 e del nuovo bilancio a lungo termine dell’UE. Leggi su dire

