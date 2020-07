Mes, Bonino: “Soldi disponibili subito, altri fondi invece arriveranno a fine 2022 o nel 2023”. De Falco: “Illogico dire no” (Di martedì 14 luglio 2020) “Il Sure e il Mes sono disponibili subito, questo deve essere chiaro ai cittadini, mentre gli altri fondi, come il new generation fund, arriveranno a fine 2022, o addirittura nel 2023″. Lo ha detto Emma Bonino, nel corso di una conferenza stampa presso la sala Nassirya di Palazzo Madama, illustrando le risoluzioni a favore del Mes che Più Europa presenta al Senato e alla Camera. “Il governo ha la responsabilità di guidare le politiche del paese, bisogna uscire dalla paralisi, ma il paese reale” va verso “una crisi sociale a settembre-ottobre, di cui non sembra siano tutti consapevoli”. A sostegno della risoluzione di + Europa, anche Matteo Richetti e il senatore ex M5s Gregorio De Falco, ... Leggi su ilfattoquotidiano

