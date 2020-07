Merkel, Draghi, Renzi: gli interlocutori perfetti per il nuovo Di Maio (Di martedì 14 luglio 2020) In cosa si sta trasformando, di preciso, Luigi Di Maio? Del giovane politico rampante che girava i palchi di tutta Italia schiumante rabbia, promettendo rivoluzioni e l’azzeramento della vecchia casta politica, ormai non è rimasto praticamente nulla. Qualche video, un po’ di fotografie ingiallite. Il nuovo Di Maio ha abbandonato ogni velleità, seppellito chissà dove lo spirito combattivo di un tempo. Per trasformarsi, invece, in un perfetto rappresentante di quell’establishment che voleva demolire. Sfoggiando la spilla della moderazione sempre ben appuntata alla giacca, invocando calma e ragionevolezza. E scegliendo come interlocutori prediletti personaggi contro i quali un tempo puntava feroce il dito. Gli ultimi giorni di Di Maio sono stati in questo senso i ... Leggi su ilparagone

