Mercogliano, rafforzato il sistema di videosorveglianza (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – “L’attenzione alla sicurezza è da sempre molto alta”. Parla così il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio. Quest’ultimo, attraverso la pagina Facebook, ha annunciato la messa in funzione di altre telecamere per la videosorveglianza: “Rimesse in funzione oggi altre 4 telecamere facenti parte delle 32 del sistema di videosorveglianza cittadino – spiega – L’attenzione alla sicurezza è da sempre molto alta, tant’ è che in poco tempo avevamo già riqualificato 27 telecamere non in funzione, purtroppo, da anni. Soprattutto dopo l’escalation di furti degli ultimi giorni, la videosorveglianza è più che mai ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Mercogliano rafforzato Mercogliano, rafforzato il sistema di videosorveglianza anteprima24.it