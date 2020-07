Mercedes Unimog sedici volte sul podio (Di martedì 14 luglio 2020) Mercedes Unimog sale per la sedicesima volta consecutiva sul podio dei migliori fuoristrada Per sedici volte consecutive Mercedes Unimog viene eletto fuoristrada dell’anno, l’ultima proprio nel 2020. A votarlo, nell’ambito della categoria “Veicoli Speciali”, sono stati i lettori della rivista specializzata “Off Road” che in totale gli hanno fatto raggiungere il 54,7% dei voti. Ralf Forcher, Responsabile Vendite e Marketing del fuoristrada estremo tanto diffuso per viaggiare su strada e in fuoristrada, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questo premio, anche se non abbiamo potuto accettarlo personalmente a causa della situazione attuale. Anche questa è una dimostrazione di fiducia nei confronti del nostro ... Leggi su zon

ANSA_Motori : Ancora una volta è Mercedes-Benz Unimog il fuoristrada dell'anno #ANSAmotori - ItMbenz : Mercedes Unimog eletto fuoristrada dell'anno 2020 #News - CorriereQ : Mercedes Unimog, per 16° volta è fuoristrada dell’anno - solomotori : Mercedes Unimog, per 16° volta è fuoristrada dell'anno -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Unimog Mercedes Unimog, per 16° volta è fuoristrada dell'anno - Attualità Agenzia ANSA Mercedes Unimog, per 16° volta è fuoristrada dell'anno

Per le sedicesima volta consecutiva Unimog è fuoristrada dell'anno. Il riconoscimento è quello assegnato nella categoria 'Veicoli Speciali' dai lettori della rivista specializzata Off Road. L'Unimog s ...

Mercedes, l'Unimog eletto "Fuoristrada dell'anno" dai lettori di Off Road

L’Unimog è sempre lì, dove gli altri veicoli devono ammettere la sconfitta. Questo è sempre il punto di vista dei lettori della rivista "Off Road", che l'ha votato per la sedicesima volta consecutiva ...

Per le sedicesima volta consecutiva Unimog è fuoristrada dell'anno. Il riconoscimento è quello assegnato nella categoria 'Veicoli Speciali' dai lettori della rivista specializzata Off Road. L'Unimog s ...L’Unimog è sempre lì, dove gli altri veicoli devono ammettere la sconfitta. Questo è sempre il punto di vista dei lettori della rivista "Off Road", che l'ha votato per la sedicesima volta consecutiva ...