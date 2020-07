Melania Trump e Kim Kardashian West: beauty look (da First Lady?) a confronto (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo aver appreso la notizia della candidatura di Kanye West, rapper e imprenditore miliardario, a presidente degli Stati Uniti, che sia vera o solo una strategia pubblicitaria che per alcuni potrebbe portare al lancio di un nuovo album, il secondo pensiero è andato subito a lei: alla moglie Kim Kardashian o meglio chiamarla, a questo punto, aspirante FLOTUS (First Lady of United States). Certo arrivare dopo Melania Trump sarebbe un bel cambio di stile alla Casa Bianca, ma, in fondo, potrebbe non essere così traumatico: entrambe, per esempio, condividono un look curatissimo, una più classy-chic, l’altra più pop e decisamente social. E poi a renderle amanti della bellezza curata nei minimi particolari ci pensano anche i loro segni zodiacali (Melania Trump, Toro, Kim Kardashian, Bilancia) entrambi governati dal pianeta Venere. Non solo, sbirciando nelle date di nascita dei rispettivi mariti, balza subito all’occhio che l’attuale POTUS (President of United States) è del segno dei gemelli (14 giugno), lo stesso del rapper americano (8 giugno). Un destino scritto nelle stelle? Lo vedremo. Leggi su vanityfair

