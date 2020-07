Meghan Markle ed Harry in mascherina nella California pronta al nuovo lokcdown (FOTO) (Di martedì 14 luglio 2020) Di Meghan Markle ed Harry si parla ancora molto, anche se, probabilmente anche a causa dei problemi più seri che il mondo sta affrontando in questo momento, le vicende della famiglia reale sono state in qualche modo messe da parte. Ma i paparazzi non mollano la presa e le ultime FOTO pubblicate dai media, sembrano ritrarre, a detta dei alcuni giornali inglesi, una Meghan con delle forme sospette. Non è la prima volta che si parla di una possibile seconda gravidanza per la Markle, anzi. Negli ultimi mesi la moglie di Harry è stata dichiarata “incinta” in diverse occasioni. Al momento però nessuna notizia ufficiale. Harry e Meghan infatti vivono come tutte le persone della ... Leggi su ultimenotizieflash

