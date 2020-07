Matrix: i sequel non erano all'altezza? Colpa di Stanley Kubrick (Di martedì 14 luglio 2020) Girare i sequel di Matrix si è rivelata un'esperienza distruttiva e la Colpa, almeno in parte, è dell'influsso di Stanley Kubrick sulle sorelle Wachowski. Che i due sequel di Matrix non hanno funzionato non è un mistero per nessuno, ma che la Colpa sia di Stanley Kubrick è effettivamente una novità che ci spiega il direttore della fotografia Bill Pope. Pope, storico collaboratore delle sorelle Wachowski fin dai tempi di Bound è attualmente impegnato nelle riprese di The Matrix 4, nuovo take sul franchise. Bill Pope è molto soddisfatto del risultato del primo Matrix, ma ammette che i due sequel, Matrix ... Leggi su movieplayer

