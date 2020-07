Matera, nonno ucciso a sprangate dalla nipote: “Ha agito con crudeltà” (Di martedì 14 luglio 2020) Matera, nonno ucciso a sprangate dalla nipote. Coltellate e sprangate per uccidere l’anziano nonno. Per questo Carmen Federica Lopatriello, di 26 anni è stata arrestata oggi dalla Polizia per aver assassinato il nonno Carlo Antonio Lopatriello, di 91 anni lo scorso 7 gennaio. L’autopsia ha riscontrato ventisei coltellate e undici colpi di bastone. La donna avrebbe agito per soldi. Coltellate e sprangate per uccidere l’anziano nonno. Per questo Carmen Federica Lopatriello, di 26 anni è stata arrestata oggi dalla Polizia per aver assassinato il nonno Carlo Antonio Lopatriello, di ... Leggi su limemagazine.eu

